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“أسماء سمّيتموها”.. هندوس يتخذون “إيلون ماسك” معبودا من دون الله

“أسماء سمّيتموها”.. هندوس يتخذون “إيلون ماسك” معبودا من دون الله

“أسماء سمّيتموها”.. هندوس يتخذون “إيلون ماسك” معبودا من دون الله
٠٢:٤٤:٤٩ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت منظمة هندية، تدعم حقوق الرجل في مدينة بنغالورو، عبادة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركات “تويتر” و”سبيس إكس” و”تسلا”.

طارد للنسويات

واعتبرت المنظمة أن ماسك هو إله من آلهتهم، لأنه” طارد للنسويات”، حسب وصفهم.

فيما أظهر مقطع فيديو متداول عبر”تويتر”، جانبا من احتفال المنظمة بعبادة إيلون ماسك.

حياة الرجال

ووضعوا الهندوس صورة ماسك على لوح مقوى مع بعض أعواد البخور لأداء اشكال من عبادة مزعومة، وكتبوا رسالة مفادها أن :”حياة الرجال مهمة”.

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تخريب ممتلكات

وفي سبتمبر الماضي، ظهرت حملة جديدة على المسلمين في الهند، لكن هذه المرة كانت في ولاية بيهار حيث قام الهندوس بتخريب ممتلكات ومتاجر المسلمين تحت سمع وأنظار الشرطة الهندوسية.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة كبيرة من الهندوس، وقد أمسكوا في أيديهم أسلحة بيضاء، وعصي وقاموا بتخريب ممتلكات المسلمين في بعض المناطق في ولاية بيهار.

هدم منازل مسلمين

وقبل شهور، قامت قوات الأمن الهندية في ولاية أوتار براديش الهندية بهدم منازل مسلمين تتهمهم السلطات بإثارة الأحداث التي جاءت عقب تصريحات لمسؤولين في الحزب الحاكم أساؤوا بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وظهرت عناصر قوات الشرطة الهندية وهي تتابع عمليات هدم منازل المسلمين، بسبب مشاركتهم في احتجاجات رفض الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

 

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تخريب ممتلكات هندوس

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