وزارة الحج تحدد آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة 15 ذي القعدة المقبل آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لمن هم خارج المملكة.

وقالت وزارة الحج، إنه يمكن لمن صدرت له التأشيرة، الدخول للمملكة حتى تاريخ 28 ذي القعدة، على أن يكون آخر تاريخ لمغادرة كافة المعتمرين يوم 29 ذي القعدة.

سياسات منظومة الحج والعمرة

وتابعت الوزارة أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من رؤية المملكة 2030؛ التي تستند على 3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح؛ وذلك لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة من خلال تسهيل إجراءات القدوم ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين، وفقا لـ”المدينة”.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرًا وإطلاق منصّة نسك والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًا لدول العالم.

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“الحج والعمرة” تكشف عن إجراءات يسيرة وفورية لهؤلاء المعتمرين

إجراءاتٌ يسيرةٌ وفوريّة

في سياق متصل، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إجراءاتٌ يسيرةٌ وفوريّة؛ وأنظمةٌ متقدّمةٌ ومتطوّرة، للتيسير على المعتمرين من ماليزيا.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه الإجراءات ما يلي:

دخول مباشر عبر منافذ المملكة خلال أقل من 5 دقائق

تسجيل مسبق لكافة بيانات ضيف الرحمن

إنهاء إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية عبر الهواتف الذكية

تسجيل الخصائص الحيوية

تحميل تطبيق Saudi visa bio

تحديد نوع التأشيرة

القراءة الفورية لجواز السفر

التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية

مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر

مسح بصمة الأصابع إلكترونيا من خلال الكاميرا

في وقت سابق، نشرت وزارة الحج والعمرة “أنفوجراف” يوضح بعض المعلومات الهامة بشأن وثيقة تأمين العمرة لمعتمري الخارج والتي تعد وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من الخارج وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم.

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