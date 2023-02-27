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معلّمة تضع ملصقات على مركبتها لمواجهة رهبة الاختبارات (فيديو)
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معلّمة تضع ملصقات على مركبتها لمواجهة رهبة الاختبارات (فيديو)

معلّمة تضع ملصقات على مركبتها لمواجهة رهبة الاختبارات (فيديو)

معلّمة تضع ملصقات على مركبتها لمواجهة رهبة الاختبارات (فيديو)
٠٢:٢٦:٣٠ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام مركبة بوضع ملصقات على مركبتها لمواجهة رهبة الاختبارات لدى الطلبة.

وظهر مركبة المعلمة، في المقطع المتداول، عليها ملصقات “ابتسم.. قبل الاختبارات”، في مبادرة للتخفيف من رهبة الاختبارات لدى الطلبة قب الاختبارات.

ويوم الأحد الماضي انتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بمناطق ومحافظات المملكة، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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تهيئة الطلاب نفسيًّا

وأتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، استعداداتها لاستقبال أكثر من 230 ألف طالب وطالبة في 1.250 مدرسة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اليوم الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

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وأكد مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة أقرت خطة لدعم المدارس ومساندتها من قبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها.

رسائل توعوية

إضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات”؛ لدعم وأعمال الرصد ولجان الكنترول وتنظيمها، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.

كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اختبارات الاختبارات رهبة الاختبارات معلمة

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