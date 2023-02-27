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بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب السلفادور
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بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب السلفادور

بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب السلفادور

بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب السلفادور
٠٢:٢٦:٠٣ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر، مساء أمس الإثنين، دولة السلفادور، حسبما أعلنت السلطات في العاصمة سان سلفادور.

زلزال سابق

كان يوري فولفمان، مدير معهد علم الزلازل والديناميكا في جامعة القرم الفيدرالية، قال إن زلزالًا بقوة 3.5 ريختر وقع في البحر الأسود بالقرب من جورزوف وألوشتا، قرب ساحل شبه جزيرة القرم.

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هزة أرضية 

وقال فولفمان: “في البحر الأسود، في منطقة جورزوف ألوشتا، كانت هناك هزة أرضية. قوتها 3.5 على مقياس ريختر، وعلي عمق 31 كيلومترًا. شعر بها في جورزوف وألوشتا”.

حوض المحيط الهادئ

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل أن زلزالا بقوة 6 ريختر وقع في حوض المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل.

زلزال في منطقة يشل يورت

وبالأمس، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مدينة ملاطية التركية، وفقًا لنبأ عاجل على وكالة “الأناضول”.

ومن جهتها قالت إدارة الكوراث والكوارئ التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة يشل يورت وعلى عمق 6.96 كيلومتر وفي حوالي الساعة 12:04م.

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