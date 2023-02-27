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أمين الرياض: غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا
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أمين الرياض: غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا

أمين الرياض: غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا

أمين الرياض: غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا
٠٢:٠٢:٤٣ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أن غرق “حي بوابة الشرق” بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا لدى الجهات الرقابية.

وأضاف أمين منطقة الرياض، خلال استضافته مع برنامج في الصورة على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمانة أنقذت الموقف وساعدت المطور في تصريف المياه.

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الأمانة تدخلت بشكل مباشر

وأضاف أن هذا الحادث لا يتكرر كثيرًا في الرياض، وأن التحقيق جارٍ بشكل كامل وسيعلن عنها قريبًا إن شاء الله.

وتابع أمين الرياض، أن الأمانة تدخلت بشكل مباشر وسريع وساعدت السكان، رغم أن الحادث ضمن مشروع قطاع خاص.

البنية التحتية في الرياض

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وتطرق أمين منطقة الرياض إلى البنية التحتية في الرياض، وقال إن المدينة تحوي بنية تحتية رائعة، وأن الملك سلمان بن عبدالعزيز كان حريصاً جدًّا على المدينة خلال السنوات الماضية، واليوم نعيش في مدينة مليونية عالمية تنافس في كل المحاور والقطاعات والمجالات.

بنية السيول مطمئنة

وتابع أمين منطقة الرياض أن بنية السيول في المدينة مطمئنة، مضيفا “طبعًا ما في شيء مثالي ما في شيء كامل، وهناك نقاط حرجة في المدينة نعلمها ويوجد أدلة وإجراءات واضحة للتعامل معها، وهي متغيرة كل عام مع النمو، مؤكدا انه تم إعداد خطة واضحة لمدينة المستقبل بتكلفة 22 مليارًا.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمين منطقة الرياض الرياض حي بوابة الشرق

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