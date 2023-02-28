34.2 مليار دولار حجم الأضرار الناتجة عن سلسلة زلازل تركيا

تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك الدولي، أمس الإثنين، أن زلزال 6 من فبراير أدى لأضرار مادية بقيمة 34.2 مليار دولار في تركيا، وأن تكاليف إعادة البناء قد تكون ضعفي هذا الرقم.

حملات للتبرع

وكانت منظمات دولية دعت لحملات للتبرع لصالح ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا خلال الآونة الأخيرة.

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50 ألف متوفى

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، حاجز الـ 50 ألف متوفى اليوم عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفًا.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، أن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 شخصًا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.

عدد ضحايا الزلزال وصل 50.306 قتلى

وأكدت أن أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، ارتفعت إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

أعداد الضحايا في تركيا

فيما كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية، مؤكدًا أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.