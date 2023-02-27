مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 13 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء، 8 شعبان 1444 هجرية، الموافق 28 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:45 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:11، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:39 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:03 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 8 شعبان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:26

المدينة – 5:27

الرياض – 4:59

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:35

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:55

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:25

المدينة – 6:24

الرياض – 5:55

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:55

المدينة – 7:54

الرياض – 7:25

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