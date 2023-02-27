مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 13 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والمغرب بمكة المكرمة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء، 8 شعبان 1444 هجرية، الموافق 28 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:45 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:11، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:39 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:03 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 8 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:26
المدينة – 5:27
الرياض – 4:59
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:25
المدينة – 6:24
الرياض – 5:55
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:55
المدينة – 7:54
الرياض – 7:25
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