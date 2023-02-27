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“المرور” تعلن موعد نهاية مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم
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“المرور” تعلن موعد نهاية مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم

“المرور” تعلن موعد نهاية مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم

“المرور” تعلن موعد نهاية مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم
٠٢:٠٢:٢١ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم.

مهلة تصحيحية 

ونوهت “المرور”، بالاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.

نقل ملكية المركبة التالفة 

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

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عقوبة استخدام المكابح بشكل مفاجئ

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، عقوبة استخدام قائد المركبة للمكابح أو “الفرامل” بشكل مفاجئ على الطرق، مؤكدة أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة يُعد مخالفة مرورية.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الغرامة المالية المقررة لاستخدام المكابح بشكل مفاجئ تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال.

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