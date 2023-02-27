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أمانة الرياض تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة حتى التاسعة عبر جدارات

أمانة الرياض تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة حتى التاسعة عبر جدارات

أمانة الرياض تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة حتى التاسعة عبر جدارات
٠١:٥١:١٨ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن وظائف شاغرة بالمرتبة (السابعة) وحتى (التاسعة) عبر (جدارات) في (بلدية السليل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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الوظائف المتاحة:

– رسام معماري.
– مهندس مدني.
– مهندس تخطيط.
– مهندس تخطيط مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري مساعد.

التفاصيل:
اضغط هنا (1)
اضغط هنا (2)

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موعد التقديم:

– وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن التقديم مُتاح بدءاً من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.

طريقة التقديم:

– وبينت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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