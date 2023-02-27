أمانة الرياض تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة حتى التاسعة عبر جدارات

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن وظائف شاغرة بالمرتبة (السابعة) وحتى (التاسعة) عبر (جدارات) في (بلدية السليل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

اقرأ أيضا:

هيئة المراجعين والمحاسبين تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

الوظائف المتاحة:

– رسام معماري.

– مهندس مدني.

– مهندس تخطيط.

– مهندس تخطيط مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري مساعد.

التفاصيل:

اضغط هنا (1)

اضغط هنا (2)

اقرأ أيضا:

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

موعد التقديم:

– وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن التقديم مُتاح بدءاً من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.

طريقة التقديم:

– وبينت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

اقرأ أيضا:

“مسك” تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم