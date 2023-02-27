أمانة الرياض تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة حتى التاسعة عبر جدارات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن وظائف شاغرة بالمرتبة (السابعة) وحتى (التاسعة) عبر (جدارات) في (بلدية السليل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
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الوظائف المتاحة:
– رسام معماري.
– مهندس مدني.
– مهندس تخطيط.
– مهندس تخطيط مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري مساعد.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن التقديم مُتاح بدءاً من تاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.
طريقة التقديم:
– وبينت أمانة منطقة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
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