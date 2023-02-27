“منازل عسير” تنتهي من ترميم 4 منازل للأسر الأشد احتياجاً

تواصل- فريق التحرير:

انتهت جمعية منازل من أعمال الترميم لـ 4 منازل من منازل الأسر الأشد حاجة بمنطقة عسير.

يأتي ذلك في إطار جهودها التي تشمل برامج الإيواء ، الإسكان التنموي ، الصيانة الطارئة وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث .

مأوى كريم للمحتاجين:

وأوضح مدير الجمعية إسماعيل آل بدوي أن أعمال الترميم للمنازل الأربعة كانت في كلٍ من مركز بحر أبو سكينة ومركز مربة.

وأوضح أن الجمعية تعمل على بناء وترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة وتوفير المأوى الكريم لهم، إضافة إلى تقديم دعم إيجار لعددٍ من الأسر الأشد حاجة إلى السكن بالمنطقة، لتشمل خدمتها كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

كما قدّم “آل بدوي” الشكر الجزيل لكل من أسهم في جهود الجمعية سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ، داعيًا في الوقت ذاته لمواصلة الدعم حتى تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها للمحتاجين.

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