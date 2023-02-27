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بعد توقف 25 عامًا.. العقوبات الغربية تدفع روسيا لإعادة استخراج مادة أغلى من الذهب
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بعد توقف 25 عامًا.. العقوبات الغربية تدفع روسيا لإعادة استخراج مادة أغلى من الذهب

بعد توقف 25 عامًا.. العقوبات الغربية تدفع روسيا لإعادة استخراج مادة أغلى من الذهب

بعد توقف 25 عامًا.. العقوبات الغربية تدفع روسيا لإعادة استخراج مادة أغلى من الذهب
٠١:٠٨:٤٦ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

باشرت روسيا، بعد انقطاع دام 25 عاما، باستخراج خامات الليثيوم، المعدن الاستراتيجي المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية ومكونات الصناعات النووية والفضائية.

أكبر منجم روسي

وبدأت مؤسسة مشتركة بين شركة “نورنيكل” وهيئة الطاقة الذرية الروسية “روساتوم” باستثمار أكبر منجم لهذه الخامات في روسيا.

المرتبة الثالثة عالميًا

ويشار إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطي الليثيوم.

وكان الاتحاد السوفيتي يشغل المركز الثاني في إنتاج هذا المعدن بعد الولايات المتحدة. ولكن في عام 1997، أوقفت روسيا عمليات الإنتاج بعد تراجع السعر العالمي لهذه الخامات وأخذت تستوردها من أمريكا اللاتينية والصين.

العقوبات الغربية

في العام الماضي توقفت روسيا عن استيراد هذه المادة من الأرجنتين وتشيلي بسبب العقوبات الغربية، وترافق ذلك مع ارتفاع حاد جدا لأسعار هذه المادة – وصل سعر الطن الواحد في عام 2022 إلى أكثر من 80 ألف دولار.

واعتبار من العام الحالي، بدأت المؤسسة المشتركة “ليثيوم المنطقة القطبية” المذكورة أعلاه باستثمار مكامن كولموزيرسكي الضخمة في مقاطعة مورمانسك.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية الذهب روسيا عقوبات غربية غاز الميثان

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