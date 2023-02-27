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تفاخرت بالالتزام بالعمل.. فكان جزاؤها الفصل بسبب سياسات “إيلون ماسك”
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تفاخرت بالالتزام بالعمل.. فكان جزاؤها الفصل بسبب سياسات “إيلون ماسك”

تفاخرت بالالتزام بالعمل.. فكان جزاؤها الفصل بسبب سياسات “إيلون ماسك”

تفاخرت بالالتزام بالعمل.. فكان جزاؤها الفصل بسبب سياسات “إيلون ماسك”
١٢:٢٧:٣٠ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في موقف غير متوقع، تفاجأت موظفة أمريكية بتسريحها من شركة تويتر، على الرغم من تفاخرها بالالتزام بالعمل والتفاني لأقصى حد من أجل إنجاز المهام المطلوبة.

وظهرت الموظفة في أكثر من فيديو وهي تواصل العمل في الشركة بالليل والنهار، بل أحضرت معها الترتيبات الخاصة لقضاء ساعات الليل في العمل والنوم في الشركة.

تسريح عدد من الموظفين

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها الموظفة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما تفعله علاقة غير سوية بالعمل، إلا أنها بررت ذلك برغبتها في تحسين وتجويد الأداء والانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وعلى الرغم من هذه التضحيات إلا أن الموظفة تفاجأت أنها ضمن الموظفين الذين تم تسريحهم من الشركة بقرار من مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك.

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وفي وقت سابق، كشف موقع “ذي إنفورميشن” المعني بالتكنولوجيا الأمريكية أن شركة “تويتر” المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين أمس السبت.

جاء ذلك في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.
وأوضح عدد من الأشخاص داخل “تويتر”، أن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر، بحسب “رويترز”.

تقليل النفقات لتحسين الموارد

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار موقع “ذي إنفورميشن” إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة وأيضا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف.

وقال ماسك إن الخدمة تعاني من “انخفاض كبير في الإيرادات” مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

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