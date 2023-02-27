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بعد ضبط ربع طن حشيش.. وزير الداخلية الكويتي يشدد على حرب تجار المخدرات
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بعد ضبط ربع طن حشيش.. وزير الداخلية الكويتي يشدد على حرب تجار المخدرات

بعد ضبط ربع طن حشيش.. وزير الداخلية الكويتي يشدد على حرب تجار المخدرات

بعد ضبط ربع طن حشيش.. وزير الداخلية الكويتي يشدد على حرب تجار المخدرات
٠١:١٥:٥٢ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أشرف وزير الداخلية الكويتي، على فك أحراز أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية، ضبطت بحوزة تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد حاولوا إدخالها إلى البلاد بحراً.

تشديد الخطط الأمنية

وشدد الوزير على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم التهريب والحيازة والتعاطي والاتجار بالمخدرات، حسب “القبس”.

وترتكز الخطة على رفع مستوى الرقابة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الحدود والمياه الإقليمية، وكذلك تشديد الرقابة على الشحن الجوي، مع توفير الأجهزة المتطورة للكشف عن الطرود والبضائع المستوردة.

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7 إجراءات لتجفيف منابع المخدرات

1- رفع مستوى الرقابة الأمنية على جميع المنافذ

2- تشديد الرقابة على الشحن الجوي والمياه الإقليمية

3- توفير أجهزة متطورة لفحص الطرود والبضائع المستوردة

4- الارتقاء بمستوى كفاءة المفتشين والمدققين الجمركيين

5- تكثيف مراقبة المواد الكيميائية الداخلة بصناعة المخدرات

6- حجب المواقع الإلكترونية المستغلة من تجار المخدرات

7- زيادة مراقبة برامج التواصل الاجتماعي للحد من الترويج

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أخبار الكويت ربع طن حشيش ضبط كميات مخدرات وزير الداخلية الكويتي

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