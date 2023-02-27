أزمة تضرب مطار الكويت الدولي

تواصل – فريق التحرير:

إهمال ملحوظ في أروقة المنفذ الجوي، لمطار الكويت الدولي، ولا سيما السلالم المتحركة ودورات المياه والممرات وغيرها، مما يتنافى مع سياسة الأجواء المفتوحة وخطة البلاد للتحول التنموي.

شكاوى متزايدة

وحسب “القبس”، تزايدت شكاوى المواطنين من جراء إهمال النظافة، بسبب النقص الملحوظ في أعداد عمال النظافة وعدم توافر المستلزمات المطلوبة للتنظيف وغيرها، ما يستدعي التحرك العاجل من قبل جهات الدولة المعنية لمعالجة هذا الخلل.

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مظاهر غير حضارية

اشتكى مسافرون من قلة أعداد عمال النظافة، لافتين إلى أن بعض المظاهر غير الحضارية والإهمال لا يليقان بالمنفذ الجوي خصوصاً ما يتعلق بتدني نظافة دورات المياه وبعض ممرات المرفق الجوي في مطار T1.

دون المستوى

ووصف المسافرون الوضع في مطار الكويت الدولي بأنه دون مستوى الطموح، في ظل ما تشهده مطارات البلدان المجاورة من طفرة في خدمات النظافة والمناولة وغيرها.