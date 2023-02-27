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وقف صامدا.. مسجد في زلزال تركيا الجديد يتعرض لهزة شديدة (فيديو)
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وقف صامدا.. مسجد في زلزال تركيا الجديد يتعرض لهزة شديدة (فيديو)

وقف صامدا.. مسجد في زلزال تركيا الجديد يتعرض لهزة شديدة (فيديو)

وقف صامدا.. مسجد في زلزال تركيا الجديد يتعرض لهزة شديدة (فيديو)
١٢:٠٥:٢٠ ص، الثلاثاء، ٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام صمود أحد المساجد، لحظة وقوع الزلزال الذي حدث في تركيا اليوم الإثنين.

هزة بمسجد أثناء الزلزال الجديد:

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله تحرك المسجد بصورة واضحة، حيث اهتزت جميع أركانه اثناء وقوع الزلزال، وحدث صوت يكشف عن قوة الهزة.
وبارغمن من شدة الهزة التي استمرت لثوانٍ في المسجد، إلا أنه لم يسقط منه شيء وبقي كما هو على حالته.
وكانت وسائل إعلام تركية قد نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مباني متصدعة في غضون ثواني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب مدينة ملاطيا التركية بقوة 5.6 درجات.

إحصائية حديثة

ووفق أحدث إحصائية، تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، حاجز الـ 50 ألف متوفى عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفًا.
وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، أن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 شخصًا.
وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.

أعداد الضحايا في تركيا

فيما كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية، مؤكدًا أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.
يأتي هذا عقب زلزال ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة في 6 فبراير.
كما أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

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لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد

الكلمات الدلالية:
الضحايا في تركيا تركيا زلزال تركيا الجديد مدينة ملاطيا هزة بمسجد

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