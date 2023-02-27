“مملكة الإنسانية” تتصدر.. ترتيب الدول العربية في تقديم المساعدات الإغاثية لأوكرانيا

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لا يختلف اثنان ولا ينكر إلا جاحد مواقف المملكة الإنسانية في كل دول العالم، فلا تجد أزمة إنسانية أو كارثة طبيعية في أي دولة إلا وتجد للمملكة قدمًا في إغاثتها ومساعدتها.

ومن كارثة الفيضان في باكستان مرورًا بالأزمة الأوكرانية وحتى كارثة الزلزال المدمر في تركيت وسوريا، قدمت المملكة ما لم تقدمه دولة لإغاثة المنكوبين.

أوكرانيا تحت المظلة الإنسانية السعودية

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأحد، عن مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار لأوكرانيا، وهو ما يرفع قيم مساعدات المملكة ودول عربية أخرى لكييف إلى أكثر من نصف مليار دولار.

قدمت المملكة 410 ملايين دولار، على شكل حزمتين من المساعدات لأوكرانيا، حسبما أعلن وزير الخارجية خلال زيارته كييف.

ووقع البلدان في كييف، مذكرة تفاهم لتمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار، ومساعدات إنسانية سعودية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

أكبر المانحين العرب

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في 15 أكتوبر 2022 أن المملكة قررت تقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، وأوضحت أن ذلك جاء في أعقاب محادثة هاتفية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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خادم الحرمين

وفي 13 أبريل 2022 طلب خادم الحرمين، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

السعودية تتصدر

بالإجمال: قدمت المملكة 410 مليون دولار وزعت على النحو التالي: 10 ملايين دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة، و400 مليون دولار قسمت إلى جزئين: 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لكييف، و300 مليون دولار مشتقات نفطية.

الإمارات

أكبر المساعدات العربية لأوكرانيا، بعد المملكة، جاءت من الإمارات التي أعلنت في 18 أكتوبر الماضي أنها قدمت 100 مليون دولار لإغاثة اللاجئين والمدنيين المتضررين من الأزمة.

وكانت الإمارات أعلنت في 22 مارس 2022 تقديم 5 ملايين دولار، لأوكرانيا استجابة لنداء الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الأوكرانين.

كذلك قدمت في 23 ديسمبر 2022 مساعدات على شكل مولدات كهربائية (2500) مولدة.

قطر

في 21 مارس 2022 قدمت مساعدات إنسانية لمركز استقبال اللاجئين الأوكرانين في مولدوفا. وأعنت خلال مؤتمر المانحين لأوكرانيا تقديم مبلغ بقيمة 5 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية لمساعدة اللاجئين.

الكويت

في 11 مارس 2022 أرسلت الكويت طائرات محملة بمساعدات إغاثية وزنها 33.5 طن وبقيمة مليوني دولار، بما فيها 250 ألف دولار لليونسيف ذلك تلبية لنداء الأمم المتحدة.

البحرين

في 6 مارس 2022 أعلنت البحرين تقديم مليون دولار استجابة لنداء الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين.

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