انهيار الاقتصاد الإيراني بسبب الاحتجاجات.. كيلو اللحم يصل 5 ملايين ريال

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تسببت الاضطرابات السياسية والاحتجاجات في إيران إلى فقدان الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ووصلت أسعار الأغذية لمستويات قياسية.

سعر الريال الإيراني أمام الدولار

وأفاد موقع أسعار الصرف الأجنبية بونباست دوت كوم بأن الدولار سجل 601,500 ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية أمس الأحد بالمقارنة مع 575 ألف ريال أول أمس السبت و540 ألف ريال يوم الجمعة.

الاحتجاجات الإيرانية

وفقد الريال الإيراني تقريباً نصف قيمته منذ بدء الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد وشكلت أجرأ تحد للسلطة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويتجه الإيرانيون، الذين يواجهون احتمال تفاقم الضائقة الاقتصادية، إلى الدولار والعملات الصعبة الأخرى أو الذهب لحفظ مدخراتهم وسط تضخم تجاوز 53% وارتفاع في الأسعار.

أسعار الغذاء

تشير تقارير مصادر مختلفة من إيران إلى الزيادة الفلكية في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وارتفع سعر كيلو الدجاج إلى نحو 670 ألف ريال، والمعدل المعتمد من الحكومة لكل كيلو دجاج 630 ألف ريال.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن سعر كل كيلوجرام من اللحوم الحمراء في سوق طهران وصل إلى أكثر من خمسة ملايين ريال وهو ما كان له تأثير كبير.

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