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لا تغفلها أبدًا.. 5 حقائق عن آلام الأسنان والأمراض المرتبطة بها
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لا تغفلها أبدًا.. 5 حقائق عن آلام الأسنان والأمراض المرتبطة بها

لا تغفلها أبدًا.. 5 حقائق عن آلام الأسنان والأمراض المرتبطة بها

لا تغفلها أبدًا.. 5 حقائق عن آلام الأسنان والأمراض المرتبطة بها
١١:٠٢:٥٠ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن بعض الأشياء التي يجب معرفتها عندما يتعلق الأمر بصحة الأسنان، حيث يجب مراجعة الطبيب بشكل فوري.

آلام الأسنان:

1-صحة أسنانك مرتبطة بصحة جسمك

تؤثر صحة الأسنان على مناطق أخرى من الجسم، حيث ذكر نزار الحبشي، من كلية كورنبرغ لطب الأسنان بجامعة تمبل، أن أمراض اللثة قد تساهم في حدوث أمراض مثل السكري وبعض السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- لا تهمل نزيف اللثة

إذا كنت لا تستعمل الخيط لتنظيف أسنانك منذ فترة طويلة، سيحدث بعض النزيف بالطبع عند فعل ذلك بعد فترة توقف، لكن إذا كانت تعاني من مشكلة النزيف منذ فترة، يجب عليك استشارة الطبيب.

3- تبييض الأسنان بالفحم

ينتشر بين البعض تبييض الأسنان بالفحم، لكن دراسة نشرت عام 2017 في مجلة الجمعية الأميركية لطب الأسنان خلصت إلى أنه ربما ليس مفيدا، بل يمكن أن يسبب فرط حساسية للأسنان، حيث تستقر جزيئات الفحم في جيوب اللثة.

4- فرشاة الأسنان الكهربائية

الفرشاة الكهربائية ليست ضرورية بل قد تؤدي إلى انحسار اللثة، وكل ما عليك فعله هو غسل أسنانك مرتين يوميا بالفرشاة العادية.

5- الزيارات الاعتيادية

تنصح جمعية طب الأسنان الأميركية بعدم تأجيل الزيارات الاعتيادية لطبيب الأسنان ظنا أنها غير ضرورية طالما أنك لا تشعر بألم.

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أمراض الاسنان الأسنان صحة الاسنان صحة وطب

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