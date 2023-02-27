الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
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شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
١٠:١٥:٤٢ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 9 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مطوّر أعمال أول.
2- مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال.
3- مستشار رئيسي – مكتب إدارة المشاريع.
4- مدير مشروع أول.
5- مستشار أول – تقنية المعلومات.
6- مهندس أول البنية التحتية.
7- مدير DevOps.
8- مهندس أول أتمتة البنية التحتية.
9- مهندس النسخ الاحتياطي والتخزين.

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التخصصات المطلوبة:

– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تقنية المعلومات.
– علم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– المالية.
– الهندسة الصناعية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المشاريع.
– أو ما يعادلها.

نبذة عن شركة علم

– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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