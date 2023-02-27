الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شؤون الحرمين تقدُّم خدماتها لضيوف الرحمن بـ 50 لغةً
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شؤون الحرمين تقدُّم خدماتها لضيوف الرحمن بـ 50 لغةً

شؤون الحرمين تقدُّم خدماتها لضيوف الرحمن بـ 50 لغةً

شؤون الحرمين تقدُّم خدماتها لضيوف الرحمن بـ 50 لغةً
١٠:١٥:٣٢ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قدَّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – ممثلةً في وكالة اللغات والترجمة- خدماتها لضيوف الرحمن بـ (50) لغةً، وذلك من خلال كوكبة من المترجمين المتميزين المنتشرين في أروقة المسجد الحرام على مدار الساعة.

ترجمة ميدانية وتخصصية

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الترجمة في المسجد الحرام تتكون من محورين رئيسيين، أولهما ترجمة ميدانية إرشادية للقاصدين، وترجمة تخصصية شرعية للخطب المنبرية والدروس، حيث تقوم الوكالة مؤخراً بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أروقة و مداخل المسجد الحرام كافة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللغات في الميدان لتتجاوز 50 لغةً؛لضمان شمولية الخدمات لجميع الزوار من الناطقين بغير العربية.

رسالة الحرمين للزوار

وأكد الحميدي ضرورة إيصال رسالة الحرمين لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم،حيث تحرص الوكالة على تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر وبعشر لغات عالمية معتمدة،وذلك عبر منصة منارة الحرمين وعبر أثير إذاعة FM ، وأنه قد استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية زوار الحرمين شؤون الحرمين لغات أجنبية

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