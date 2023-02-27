وزيرة الخزانة الأمريكية تصل العاصمة الأوكرانية في زيارة مفاجئة

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وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مساء اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أسبوع من زيارة مشابهة للرئيس جو بايدن.

وقالت يلين في تغريدة: “تعقيبا على زيارة الرئيس جو بايدن، أنا في كييف لإعادة تأكيد التزامنا الثابت تجاه أوكرانيا”.

الدعم الأمريكي لكييف

وأضافت أن زيارتها إلى كييف تشمل “مناقشة الطرق التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمنا، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية، والإشادة بشجاعة الشعب الأوكراني بعد عام من الغزو الروسي غير المبرر”.

في ساق ذي صلة، نشرت الوزيرة الأمريكية على حسابها في تويتر صورة لها فور وصولها العاصمة كييف، وصورة أخرى لاجتماعها مع مسؤولين أوكرانيين بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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وتابعت يلين في تغريدة منفصلة، أن “الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف مع أوكرانيا مهما تطلب الأمر”.

وأضافت: “أثني على قيادة زيلينسكي، وأشكره على نقاشنا بشأن الدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك الإعلان اليوم عن تحويل أول دفعة بقيمة 1.25 مليار دولار من الدعم الأمريكي (المخصص لأوكرانيا) لهذا العام”.

الذكرى الأولى للحرب

وتزامنا مع الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022، أعلنت الولايات المتحدة تقديمها دعما إضافيا لميزانية حكومة كييف للعام 2023 بقية 9.9 مليار دولار.​​​​​​​

في سياق متصل، أطلقت روسيا في 24 فبراير من العام الماضي، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.

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