تيمنًا بخادمة أزواج النبي ﷺ .. إنشاء بوابة “بريرة” لاستقدام العمالة المنزلية بالكويت

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تقدم عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون بإنشاء بوابة الاستقدام الالكتروني للعمالة المنزلية.

بوابة بريرة:

وبحسب صحيفة القبس الكويتية تقدم كل من أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وحمد المطر وعبدالله فهاد وعبدالعزيز الصقعبي، بمقترح بإنشاء بوابة تحمل اسم “بريرة”، تيمنا بخادمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح ينص على أن تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة إنشاء وإدارة بوابة إلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية تسمى بريرة.

وفي التفاصيل أيضا يتم الإعلان عن إتاحة التسجيل للراغبين في العمل داخل دولة الكويت بإمكان التسجيل الالكتروني عبر موقع البوابة.

كما ألزم المقترح الهيئةبضرورة:

-إدراج الطلبات في موقع بريرة خلال 3 أيام من تاريخ التسجيل الالكتروني.

– أن تتضمن البيانات المعلن عنها عبر الموقع كل التفاصيل وهي الديانة والعمر والجنسية والحالة التعليمية والحالتين الصحية والاجتماعية ومجال العمل.

– يحق لكل مواطن بلغ 21 عاماً ولديه أسرة (زوج أو زوجة أو أبناء)، أو مكلف برعاية معاق، طلب استقدام أي من العمالة المدرجة على الموقع.

– إذا لم تصل العمالة المنزلية المطلوبة للبلاد خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب جاز للطالب إلغاء الطلب والتقدم بجديد.

فيما نوّه مقدمو المقترح أن الغاية منه تخفيف العبء عن المواطنين، مشيرين إلى أنه قد اختير لهذه البوابة اسم “بريرة”، وهي التي عملت في خدمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت كما في تعاليم الدين الإسلامي تحظى بالتعامل الكريم.

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