الحياة الفطرية: إعادة 23 وعلًا جبليًا مهددًا بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية في السودة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الإثنين، إطلاق 23 وعلًا جبليًا مهددًا بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية في منطقة السودة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان عبر “تويتر”: “ضمن برنامج إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع السودة للتطوير، 23 وعلًا جبليًا مهددًا بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية في منطقة السودة بعد تأهيلها في مناطق مسيجة قبل الإطلاق”.

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كائنات تعرضت للانقراض

وفي وقت سابق، نشر المركز، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا للكائنات التي انقرضت، مشيرًا إلى أنها هي:

1- الأسد العربي.

2- النعام العربي.

3- الفهد الصياد.

4- الغزال السعودي.

يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أعلن في أغسطس الماضي عن العثور على جثث 17 فهدًا صيادًا في أحد الدحول في شمال المملكة منها مومياوات محتفظة بجميع تفاصيلها.

وأكد المركز أهمية هذا الكشف؛ لأنه يوفر عينات نادرة جدًا للفهد الصياد الذي كان منتشرًا في الجزيرة العربية بعد سلسلة من المتابعات والبحث والتحري من خبراء المركز، ضمن برنامج المركز لفحص الكهوف والدحول للتعرف على التنوع الأحيائي في بيئاتها.

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