برنامج سنابل.. مسابقة قرآنية تنافسية بين طلاب جمعية “تحفيظ المدينة”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، عن إطلاق برنامج سنابل المدينة بالشراكة مع قناة المجد، لدعم طلاب الجمعية المميزين.

وقالت جمعية التحفيظ بالمدينة، في بيان عبر “تويتر”: “لتسليط الضوء على طلاب الجمعية المميزين ، عملت الجمعية برنامج سنابل المدينة بالشراكة مع قناة المجد”.

وأضافت تحفيظ المدينة المنورة: “سنابل المدينة عبارة عن مسابقة قرآنية تنافسية بين طلاب الجمعية تهدف لدعم التميز للوصول إلى أعلى درجات الإتقان في ترتيل كتاب الله”.

إطلاق برنامج كرام

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، إطلاق برنامج ” كرام ” لمتابعة المعلمين والطلاب تعليميًا وإداريًا.

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وقالت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، عبر حسابها في “تويتر”: “دعمًا للتطور التقني والتحول الرقمي ، وفرت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة برنامج ” كرام ” لمتابعة المعلمين والطلاب تعليميًا وإداريًا”.

إمامة المصلين في رمضان

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية تحفيظ القران بالمدينة المنورة عن عدد من مدرسيها وطلابها لإمامة المصلين في شهر رمضان المبارك، بمشيئة الله.

وقالت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تقوم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بترشيح عدد من مدرسيها وطلابها لإمامة المصلين في شهر رمضان المبارك لصلاة التراويح في عدد كبير من مساجد المدينة وضواحيها”.

طابت البذرة فطاب الثمر

وأكدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة أهمية وفضل تحفيظ القرآن الكريم بقولها “طابت البذرة فطاب الثمر وعم نفعه ولله الحمد”.

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