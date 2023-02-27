أهم 10.. أمر ملكي بشأن السوق المالية وجريان السيول في الرياض

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام ، موجزًا بأهم 10 أخبار تم تناولهم في الموقع حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

شاهد.. جريان السيول في روضة التنهات بمنطقة الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في روضة التنهات بمنقطة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.. المزيد هنا

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

أوضحت هيئة السوق المالية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية.. المزيد هنا

إيقاف 4 طلاب.. تفاصيل تدنيس المصحف داخل مدرسة بريطانية

قررت إدارة مدرسة ثانوية في “ويست يوركشاير” ببريطانيا، إيقاف 4 طلاب “بشكل مؤقت”، بسبب إقدامهم على “تدنيس المصحف الشريف”.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “التعليم”: ضوابط التعامل مع أخطاء الأسئلة وحالات الغش

حددت وزارة التعليم، ضوابط التعامل مع أخطاء الأسئلة وحالات الغش، بالتزامن مع انطلاق.. المزيد هنا

“التجارة” سحبتها من الأسواق..تحذير للأمهات: هذه الألعاب تخنق الأطفال

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 146 منتجًا من لعبة الأنشطة وسجاد الألعاب (silver lining cloud activity gyms)، وذلك لاحتمالية.. المزيد هنا

“تقويم التعليم” تكشف موعد الإعلان عن نتائج القدرات العامة المحوسب

تفاعلت هيئة “تقويم التعليم” مع سؤال إحدى المتابعات بشأن الإعلان عن نتائج قدرات العامة المحوسب.. المزيد هنا

شروط تسجيل الأرملة في “حساب المواطن”.. تعرف على الطريقة خطوة بخطوة

كشف “حساب المواطن” عن خطوات تسجيل الأرملة التي لايوجد مرافق باسمها في البرنامج، إذ يستلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.. المزيد هنا

تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول إجازة المرافق

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المتابعين بشأن مدى وجود “إجازة مرافق” في نظام العمل.. المزيد هنا

زلزال جديد يهز محافظة “أديامان” التركية

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة غول باشي بمحافظة أديامان التركية اليوم الاثنين.. المزيد هنا

هذه الخدمات قادت المملكة للصدارة في الشرق الأوسط

تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا في مؤشر “GEMS” للخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة بمقياس الأسكوا وذلك بفضل تحسن أداء 84 خدمة.. المزيد هنا