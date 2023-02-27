الأحوال المدنية: 8 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي
تواصل – فريق التحرير:
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في أبشر.
وتشمل خطوات تعديل المؤهل الدراسي بالتفصيل ما يلي:
خطوات تعديل المؤهل الدراسي
1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر
2- تقديم طلب إلكتروني
3- الدخول إلى خدماتي
4- اختيار الأحوال المدنية
5- الضغط على تواصل
6- الضغط على طلب جديد
7- اختيار خدمات السجل المدني
8- الضغط على تعديل لمؤهل الدراسي
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حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية
وفي وقت سابق، كشفت الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لها.
وأوضحت “الأحوال المدنية”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الحالة تشمل الإجراءات التالية:
1- تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
2- إصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
وشددت على أن هذا الإجراء ينطبق لمن كان لديه صورة وبصمة في سجله المدني.
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خدمات جديدة
أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية الجديدة عبر المنصة، موضحة أنها شملت 4 خدمات.
1- خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول
2- تفعيل بطاقة الهوية الوطنية
3- استخدام تقنيات حديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر
4- خدمة بياناتي المطورة
أهداف الخدمات
– المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م
– تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي
– تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية
– تسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات
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معلومات تهمك حول خدمة تعديل المؤهل الدراسي
#الاحوال_المدنية #أبشر pic.twitter.com/IaJvOMxMJL
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) February 27, 2023