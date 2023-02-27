الأحوال المدنية: 8 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في أبشر.

وتشمل خطوات تعديل المؤهل الدراسي بالتفصيل ما يلي:

خطوات تعديل المؤهل الدراسي

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر

2- تقديم طلب إلكتروني

3- الدخول إلى خدماتي

4- اختيار الأحوال المدنية

5- الضغط على تواصل

6- الضغط على طلب جديد

7- اختيار خدمات السجل المدني

8- الضغط على تعديل لمؤهل الدراسي

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حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية

وفي وقت سابق، كشفت الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لها.

وأوضحت “الأحوال المدنية”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الحالة تشمل الإجراءات التالية:

1- تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

2- إصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

وشددت على أن هذا الإجراء ينطبق لمن كان لديه صورة وبصمة في سجله المدني.

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خدمات جديدة

أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية الجديدة عبر المنصة، موضحة أنها شملت 4 خدمات.

1- خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول

2- تفعيل بطاقة الهوية الوطنية

3- استخدام تقنيات حديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

4- خدمة بياناتي المطورة

أهداف الخدمات

– المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

– تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي

– تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية

– تسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات

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