يقضي على التوتر.. 10 فوائد مذهلة لشرب “الكمون” قبل النوم

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لا غنى عن الكمون كنوع من التوابل في المطبخ العربي، لكن أيضا شرب الكمون عامة وقبل النوم خاصة له فوائد عديدة.

شرب الكمون قبل النوم

وبحسب ما ذكره موقع ” ويب طب”، فإن الكمون له فوائد عديدة، لكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناوله بانتظام، خاصةً الحوامل أو مصابي السكري.

1-تخفيف أعراض القولون العصبي

يساعد الكمون في تحسين عملية الهضم والتخفيف من آلام المعدة وانتفاخ البطن، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف القادرة على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز فعالية إنزيمات الهضم، وزيادة إفراز العصارة الصّفراوية من الكبد.

2- تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب:

لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، فإن من فوائد شرب الكمون قبل النوم وفي أي وقت آخر أنه قد يحمي من أمراض القلب وينظم الضغط ومعدل ضربات القلب.

3- التغلّب على الأرق

يساعد أيضا على الحصول على ليلة نوم مريحة؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من الميلاتونين.

4- معالجة الالتهابات

للكمون خواص مضادة للالتهاب، مما قد يساعد في علاج بعض الأمراض الناتجة عن الالتهابات، مثل: الربو.

5- التخلص من الوزن الزائد

قد يساعد شرب الكمون قبل النوم في تقليل مستوى الأنسولين، وتخفيض مستوى دهون الجسم.

6- محاربة التوتر

يحتوي الكمون على مركبات لها خصائص مضادة للتأكسد، والتي تساهم في محاربة التوتر والآثار الناتجة عنه، مثل تشيخ الجلد.

7- المحافظة على مستويات الكوليسترول

8- الوقاية من الاضطرابات الجنسية، لأنه غني بالزنك المهم في تكوين الحيوانات المنوية.

9- تقوية الذاكرة

من فوائد شرب الكمون أنه يساهم في تقوية الذاكرة لاحتوائه على العديد من المركبات الهامة في المحافظة على الصحة العقلية وتقوية الذاكرة.

10- محاربة السرطان

قد يساعد الكمون في الوقاية من السرطانات المختلفة؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وعلى مركب ألدهيد الكيومين المسؤول عن تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

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