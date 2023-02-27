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“الغذاء والدواء”: تجنب تناول البابونج في هذه الحالات
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“الغذاء والدواء”: تجنب تناول البابونج في هذه الحالات

“الغذاء والدواء”: تجنب تناول البابونج في هذه الحالات

“الغذاء والدواء”: تجنب تناول البابونج في هذه الحالات
١٠:٠٧:١١ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن البابونج أو “Matricaria chamomilla” هو نبات عشبي ينتمي إلى الفصيلة النجمية، ويحمل أزهارا بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، له رائحة عطرية مميزة، وينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

استخدامات في الطب البديل

وأفادت “الغذاء والدواء” بأنه للبابونج استخدامات في الطب البديل مثل:

1- تخفيف أعراض القلق

2- يساهم في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل: عسر الهضم وانتفاخات البطن

3- تخفيف الأرق واضطرابات النوم

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تحذيرات من تناول البابونج

وفي الوقت نفسه، حذرت “الغذاء والدواء” من تناول البابونج في هذه الحالات:

– لمن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع

– عدم الإكثار من البابونج للمرأة الحامل

التعارضات مع الأدوية

– قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس فيزيد من حدته

– قد يتعارض مع أدوية منع الحمل فيقلل من فاعليتها

– قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم عند الإكثار من تناوله فيزيد من خطر النزيف

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