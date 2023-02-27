الخطوط السعودية للتموين تعلن فتح باب التوظيف الموسمي بقطار الحرمين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف الموسمي بقطار الحرمين (كافة المؤهلات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- ممثل خدمة عملاء في قطار الحرمين جدة – موسمية.

2- ممثل خدمة عملاء في قطار الحرمين مكة – موسمية.

3- ممثل خدمة عملاء في قطار الحرمين المدينة المنورة – موسمية.

وصف الوظيفة

1- تقديم خدمة ذات جودة عالية تلبي كافة احتياجات الضيوف وتعزز من مستوى رضاهم.

2- الاستجابة السريعة للضيوف والتعاطف معهم وفهم المشكلة التي تواجههم وتقديم الدعم والنصائح التي يحتاجونها.

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التفاصيل:

1- العمل 8 ساعات يومية.

2- عدد 6 أيام في الأسبوع.

3- بداية العمل الموسمي : من شهر رمضان الى نهاية فترة الحج.

4- أجر ساعات عمل اضافية.

المهارات:

1- قدرة عالية في الرد على العملاء بطريقة لائقة والاستجابة السريعة لمتطلباتهم.

2- مهارة التواصل واللباقة وسرعة البديه.

3- لديه القدرة على التواصل باللغة الانجليزية و العربية.

نبذة عن الشركة:

– تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية، كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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