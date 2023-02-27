عبر لينكدإن.. وظائف شاغرة في “نقل وتقنيات المياه”
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
منسق الشؤون الحكومية:
المؤهلات والخبرات:
خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال
بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
سكرتير:
المؤهلات والخبرات:
المؤهلات والخبرة: 2 سنوات على الأقل من الخبرة في هذا المجال
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو أي مجال ذي صلة
أخصائي الأمن السيبراني:
المؤهلات والخبرات:
من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة في المجال.
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو نظم المعلومات أو أمن المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو في أي مجال ذي صلة.
أخصائي الرواتب:
المؤهلات والخبرات:
خبرة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات في المجال.
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو في أي مجال ذي صلة.
مدير الحوكمة والامتثال:
المؤهلات والخبرات:
ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة مع سنتين على الأقل من الخبرة في دور مماثل
درجة البكالوريوس في القانون أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة.
مدير إستراتيجية وتخطيط تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو درجة الماجستير في أي مجال ذي صلة تعتبر ميزة إضافية.
خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور إداري.
عن الشركة:
تأسست الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (32) بتاريخ 11/1/1441 هجري، وهي أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030.
شركة نقل وتقنيات المياه مستقلة ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).