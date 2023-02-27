الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “المقيمين المعتمدين” تعلن وظائف شاغرة بالرياض
عبر لينكدإن.. وظائف شاغرة في “نقل وتقنيات المياه”
وصفها بالعنصرية.. هجوم لاذع من “ماسك” على وسائل الإعلام الأمريكية
لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد
تعرف على مواصفات سلسلة هواتف iPhone 15 .. مميزات وتعديلات حصرية
بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية

الرئيسية

 /

محليات

 /

عبر لينكدإن.. وظائف شاغرة في “نقل وتقنيات المياه”

عبر لينكدإن.. وظائف شاغرة في “نقل وتقنيات المياه”

عبر لينكدإن.. وظائف شاغرة في “نقل وتقنيات المياه”
٠٨:٠٥:٢٤ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق الشؤون الحكومية:

المؤهلات والخبرات:

خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة

سكرتير:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات والخبرة: 2 سنوات على الأقل من الخبرة في هذا المجال

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو أي مجال ذي صلة

أخصائي الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرات:

من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة في المجال.

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو نظم المعلومات أو أمن المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو في أي مجال ذي صلة.

أخصائي الرواتب:

المؤهلات والخبرات:

خبرة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات في المجال.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو في أي مجال ذي صلة.

مدير الحوكمة والامتثال:

المؤهلات والخبرات:

ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة مع سنتين على الأقل من الخبرة في دور مماثل

درجة البكالوريوس في القانون أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة.

مدير إستراتيجية وتخطيط تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو درجة الماجستير في أي مجال ذي صلة تعتبر ميزة إضافية.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور إداري.

عن الشركة:

تأسست الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (32) بتاريخ 11/1/1441 هجري، وهي أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030.

شركة نقل وتقنيات المياه مستقلة ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل نقل وتقنيات المياه وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
إلغاء 165 ألف حالة زواج في المملكة بسبب 4 أمراض وراثية

إلغاء 165 ألف حالة زواج في المملكة بسبب 4 أمراض وراثية

٠٩:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥
بالصور.. تعطُل “سير العفش” يُكدّس المُسافرين بمطار الرياض

بالصور.. تعطُل “سير العفش” يُكدّس المُسافرين بمطار الرياض

٠١:١٦ ص، الجمعة، ٢٥ يوليو ٢٠١٤
هل “السعودة” تقطع دعم “حساب المواطن”؟.. توضيح هام من البرنامج

هل “السعودة” تقطع دعم “حساب المواطن”؟.. توضيح هام من البرنامج

١١:٥٧ ص، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣
جمعية السكر في الخبر تحذّر من أكل المقاصف المدرسية

جمعية السكر في الخبر تحذّر من أكل المقاصف المدرسية

٠٨:٣٣ م، الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *