عبر لينكدإن.. وظائف شاغرة في “نقل وتقنيات المياه”

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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق الشؤون الحكومية:

المؤهلات والخبرات:

خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال

بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة

سكرتير:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات والخبرة: 2 سنوات على الأقل من الخبرة في هذا المجال

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو أي مجال ذي صلة

أخصائي الأمن السيبراني:

المؤهلات والخبرات:

من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة في المجال.

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو نظم المعلومات أو أمن المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو في أي مجال ذي صلة.

أخصائي الرواتب:

المؤهلات والخبرات:

خبرة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات في المجال.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو في أي مجال ذي صلة.

مدير الحوكمة والامتثال:

المؤهلات والخبرات:

ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة مع سنتين على الأقل من الخبرة في دور مماثل

درجة البكالوريوس في القانون أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة.

مدير إستراتيجية وتخطيط تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو درجة الماجستير في أي مجال ذي صلة تعتبر ميزة إضافية.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور إداري.

عن الشركة:

تأسست الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (32) بتاريخ 11/1/1441 هجري، وهي أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030.

شركة نقل وتقنيات المياه مستقلة ومملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).