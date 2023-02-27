وصفها بالعنصرية.. هجوم لاذع من “ماسك” على وسائل الإعلام الأمريكية

تواصل- فريق التحرير:

واصفا إياها بالعنصرية، شن الملياردير إيلون ماسك هجوماً ضارياً على وسائل الإعلام الأمريكية.

كراهة للسود:

وكتب ماسك عبر تويتر قائلاً: ” إن وسائل الإعلام الأمريكية أظهرت فترة طويلة جداً عنصرية تجاه الأشخاص غير البيض”.

وأضاف مالك تويتر عن الصحف أيضا: “باتت اليوم عنصرية تجاه البيض والآسيويين”.

وتابع قائلا : “الأمر نفسه سُجّل في الكليات والمدارس الثانوية التي يرتادها أفراد من النخبة في الولايات المتحدة”، مطالباً بالتوقف عن التصرف بعنصرية.

وكان ماسك قد شنّ هجومه على الصحف الأمريكية، عقب اتخاذ عدد من الصحف قراراً بوقف نشر الشرائط المصورة “ديلبرت”، حيث تم فيها الإشارة إلى أن السكان السود يشكلون “مجموعة كراهية”.

ووصف مبتكر “ديلبرت”، سكوت آدامز، في إحدى حلقاته عبر يوتيوب، السكان السود بمجموعة كراهية، مؤكداً ، رافضا أي رابط يجمعه بهم.

من جانبها أعلنت شبكة “يو إس إيه توداي نتوورك” مساء الجمعة، ، التي تدير مئات الصحف الأمريكية، أنها ستحجم عن نشر هذه الشرائط المصورة، بسبب تعليقات تنطوي على تمييز أدلى بها مؤلف القصص.

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