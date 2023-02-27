الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “المقيمين المعتمدين” تعلن وظائف شاغرة بالرياض
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رابط التقديم.. “المقيمين المعتمدين” تعلن وظائف شاغرة بالرياض

رابط التقديم.. “المقيمين المعتمدين” تعلن وظائف شاغرة بالرياض

رابط التقديم.. “المقيمين المعتمدين” تعلن وظائف شاغرة بالرياض
٠٨:٠٥:٣١ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير مساعد المشتريات Procurement Assistant Manager.

الشروط والمواصفات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات في مجال المشتريات أو المجالات المرتبطة بها.
  • الإلمام بعمليات المشتريات والأنظمة الخاصة بها.
  • الإلمام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومنصة اعتماد.
  • الإلمام باللغة الإنجليزية.

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عن الهيئة:

  • الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية.
  • كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 فبراير 2023.
 
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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