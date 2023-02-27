تعرف على مواصفات سلسلة هواتف iPhone 15 .. مميزات وتعديلات حصرية

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يترقب محبي هواتف الآيفون إطلاق عملاق التكنولوجيا شركة أبل، السلسلة الجديدة من هواتف iPhone 15 في الأسواق.

ويتوقع المستخدمون مجموعة من أبرز المميزات والمواصفات في iPhone 15 أو الجيل القادم من سلسلة هواتف آيفون للعام المقبل 2023.

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مزايا iPhone 15 المرتقبة

ووفقا للتسريبات بشأن الهاتف الجديد فإن من أبرز مزايا الهاتف الجددي استبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C، بالإضافة لتزويد جميع هواتف iPhone 15 بميزة الجزيرة التفاعلية الجديدة Dynamic Island التي قدمتها هذا العام في هاتفيها الأقوى ايفون 14 برو و14 برو ماكس.

وتشير أحدث التسريبات، أن آبل تخطط لإعادة تسمية هواتف آيفون في الجيل المقبل 2023 أو هواتف iPhone 15، بحيث تضم سلسلة الهواتف الجديدة كل من آيفون 15 وآيفون 15 ماكس وآيفون 15برو، بالإضافة إلى iPhone 15 Ultra الذي سيكون أقوى وأكبر هواتف السلسلة الجديدة من هواتف آبل.

يذكر أن مارك جورمان الصحفي في بلومبرج قد قال مؤخرا إن الشركة تعمل على استبدال Pro Max بـ Ultra، وذلك في سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة العام المقبل 2023.

تغييرات كبيرة في iPhone 15

ورغم تغيير آبل تصميم الجهة الأمامية في ايفون 14 برو/14 برو ماكس، بالإضافة لتزويد الهاتفين بكاميرات خلفية وأمامية أفضل، إلا أن مارك جورمان أحد المصادر الموثوق منها بشأن آبل يقول أن آبل ستضيف بعض التغييرات الكبيرة لسلسلة هواتف iPhone15.

ووفقا للتسريبات، فقد يحصل آيفون 15 الترا على كاميرتين سيلفي أماميتين بدلا من كاميرا واحدة، وذلك في المساحة المخصصة داخل الشاشة للكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه FaceID.

فيما سيحمل ايفون 15 برو كاميرا أمامية واحدة، ومن المتوقع أن تحصل جميع هواتف ايفون 15 على ميزة Dynamic Island.

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تعرف ميزة Dynamic Island

يشار إلى آبل قدمت ميزة Dynamic Island في كل من ايفون 14برو و14 بروماكس، وهي الميزة التي توفر تنبيهات تفاعلية من خلال استغلال التصميم الجديد في كلا الهاتفين الذي استغنت فيه آبل عن النوتش واستبدلته بثقب على هيئة حبة دواء داخل الشاشة نفسها مدمج به الكاميرا الأمامية وتقنية بصمة الوجه FaceID.

وبحسب التسريبات بشأن مواصفات سلسلة iPhone 15 فإن هواتف آيفون 15 الأربعة ستحصل على التصميم الجديد للجهة الأمامية والميزة الجديدة للتفاعل مع التنبيهات.

وبينما ينتظر المستخدمون الحصول على منفذ USB-C في هواتف ايفون 14، إلا أن آبل اختارت تأجيل الميزة إلى iPhone 15، وهي واحدة من أكثر المميزات التي ينتظرها مستخدمي آيفون، حيث يوفر منفذ USB-C تكاملا أوسع مع الأجهزة، كما يوفر سرعة أكبر كثيرا في نقل البيانات، وكانت بعض الجهات التنظيمية في دول أوروبا قد قالت سابقا أن آبل ملزمة باستبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C.

وكشفت تقارير سابقة من بلومبرج أن آبل تختير بالفعل الانتقال من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C، كما قال المحلل الموثوق منه مينج تشي-كو في وقت سابق من 2022 أن آبل ستوفر هواتف آيفون بمنفذ USB-C بحلول عام 2023 على الأكثر.

هاتف iPhone 15 Ultra

ووفقا للتسريبات فمن المتوقع أن توفر آبل هاتفها iPhone 15 Ultra الأقوى في سلسلة هواتف آيفون 2023 بسعة تخزينية تبدأ من 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت، على أن تبدأ هواتف ايفون 15 الأخرى من سعة تخزينية 128 جيجابايت مثل ايفون 14.

أيضا تخطط أبل لتزويد سلسلة هواتف iPhone 15 أو بعضها بمودم 5G أفضل لشبكات الجيل الخامس، حيث ستعتمد على مودم Snapdragon X70 من كوالكوم بدلا من مودم Snapdragon X65 الذي تستخدمه الآن في سلسلة هواتف ايفون 14 الحالية، وهو ما يوفر استجابة أسرع واستهلاك طاقة أقل، مع تحسينات استنادا على تقنيات الذكاء الصناعي AI، مما يوفر سرعة أعلى للاتصال بشبكات الجيل الخامس وتغطية أكثر موثوقية.

مميزات حصرية في iPhone 15 Pro

تخطط شركة أبل أيضا، لتزويد iPhone 15 Pro بمميزات ومواصفات أقوى مقارنة مع آيفون 15 و15 بلس، وهي المميزات والمواصفات التي تتضمن:

– العمل بالجيل الجديد من معالجات آبل A17.

– دعم Wi-Fi 6E، ومنفذ USB-C يدعم نقل البيانات بسرعة أعلى.

– إطار من التيتانيوم بدلا من الفولاذ أو الألمونيوم.

– حواف أصغر حول شاشة الهاتف.

– ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة أكبر من ذي قبل.

– أزرار جانبية توفر تفاعلات طبيعية اعتمادا على خاصية الاهتزازات Taptic feedback.

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