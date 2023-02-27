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بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية
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بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية

بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية

بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية
٠٧:٤٤:٢٩ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت الحكومة المصرية إلزام الرحلات الجوية القادمة من اليمن بضرورة إثبات ما يلزم بإعطاء الأطفال القادمين على متن رحلاتها لقاح شلل الأطفال.

شلل الأطفال باليمن:

وذكرت وسائل إعلام يمينة أن مصر ألزمت الخطوط الجوية اليمنية بإصدار تعميم يلزم الأطفال القادمين من اليمن إلى جمهورية مصر، إبراز الحصول على شهادات التلقيح ضد “شلل الإطفال”.

وأضوحت أن شلل الأطفال انتشر بسبب عودته في مناطق مليشيات الحوثي بعد منعها أعطاء اللقاحات للأطفال.

منع حملات التطعيم:

وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن استمرار الحملات الممنهجة ضد الأدوية الطبية، بالتزامن مع منع مليشيا الحوثي تنفيذ حملات تطعيم شاملة للأطفال.

كما دعت لحصر الوجبات اليومية في وجبتين، يُنذر بانهيار الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض والأوبئة، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.

فيما أصدرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في وقت سابق، تقريرا، كشف أن قطاع الأدوية أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تعمل مليشيات الحوثي على استغلاله واستخدامه كوسيلة لغسل الأموال وشرعنتها.

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الكلمات الدلالية:
الحوثي اليمن شلل الأطفال مصر

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