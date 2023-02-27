الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد
تعرف على مواصفات سلسلة هواتف iPhone 15 .. مميزات وتعديلات حصرية
بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية
نيسان اليابانية تطور 18 طرازًا للسيارات الكهربائية
فرحة بتركيا.. 11 ألف مواليد جدد بعد الزلزال المدمر
” لابسة كنزة خضرة”.. قصة مبكية لقبر مجهول لطفلة سورية من ضحايا الزلزال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد

لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد

لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد
٠٧:٥٥:٠٩ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي سببه زلزال تركيا الجديد، الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وضرب منطقة غول باشي بمحافظة أديامان التركية اليوم الإثنين.

في ثوان معدودة

وانهارت مبان خلال لحظات، حسبما أظهرت الفيدوهات المتداولة، جراء الزلزال، وتحولت إلى كومة من الركام في ثوان معدودة، ومما زاد من حجم المأساة، وجود بعض البنايات في محيط المناطق المتضررة من سلسلة الزلازل السابقة.

اقرأ أيضا:

فيديو يوثق التصدعات الأرضية في زلزال تركيا الجديد

تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية

في الأثناء، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أنه تم تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في محافظة كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.

وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفًا و374 حتى مساء الأحد.

وأشار إلى أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

الكلمات الدلالية:
تصدعات القشرة الأرضية زلزال تركيا الجديد مدينة تركية هزة أرضية

مواد ذات صلة

المزيد
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يُعلّقان على زلزال تركيا ويدعوان إلى الاستغفار والتوبة

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يُعلّقان على زلزال تركيا ويدعوان إلى الاستغفار والتوبة

٠٣:٤٨ م، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠٢٣
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهفوف

إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهفوف

٠٢:٣٠ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
فرق الإنقاذ تبحث عن شاب مفقود في منطقة وعرة بعسير

فرق الإنقاذ تبحث عن شاب مفقود في منطقة وعرة بعسير

١٠:٠٩ م، الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥
‏المعارضة السورية: الغارات الروسية استهدفت قوات درّبتها أمريكا

‏المعارضة السورية: الغارات الروسية استهدفت قوات درّبتها أمريكا

٠٤:٠٥ م، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *