لقطات جديدة مرعبة من زلزال تركيا الجديد

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي سببه زلزال تركيا الجديد، الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وضرب منطقة غول باشي بمحافظة أديامان التركية اليوم الإثنين.

في ثوان معدودة

وانهارت مبان خلال لحظات، حسبما أظهرت الفيدوهات المتداولة، جراء الزلزال، وتحولت إلى كومة من الركام في ثوان معدودة، ومما زاد من حجم المأساة، وجود بعض البنايات في محيط المناطق المتضررة من سلسلة الزلازل السابقة.

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فيديو يوثق التصدعات الأرضية في زلزال تركيا الجديد

تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية

في الأثناء، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أنه تم تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في محافظة كهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.

وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفًا و374 حتى مساء الأحد.

وأشار إلى أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.