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فرحة بتركيا.. 11 ألف مواليد جدد بعد الزلزال المدمر

فرحة بتركيا.. 11 ألف مواليد جدد بعد الزلزال المدمر

فرحة بتركيا.. 11 ألف مواليد جدد بعد الزلزال المدمر
٠٧:٢١:١٧ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

رغم ما تمر به تركيا من أحزان بسبب الكوارث التي خلفها الزلزال المدمر وتبعاته من الهزات الارتدادية، ارتسمت صور للأمل بمواليد جدد منذ وقوع الزلزال.

ولادة 11 ألف طفل منذ وقوع الزلزال:

وذكرت صحف تركية أن أكثر من 11 ألف طفل ولدوا في العشرين يوماً التي أعقبت الكارثة.

ونقلت موقع “trtعربي” عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تصريحات من منطقة إصلاحية المتضررة من الزلازل في هاطاي أنه في مدن الدمار والموت والرثاء والأمل، توجد أنباء عن عدد ضحايا الزلزال الذين تعافوا وأخبار عن إنقاذ مصابين من تحت الأنقاض.. هذه الأخبار تعيدنا إلى الحياة”.

وأضاف : “في آخر 20 يوماً، وُلد أكثر من 11 ألف طفل في 11 مدينة منكوبة لدينا.. كل طفل حديث الولادة هو الأمل المعطى بالنسبة إلينا”.

ولادة توائم:

وكان اثنان من هؤلاء الأطفال ولدا بمستشفى جنكيز جوكجيك لأمراض النساء والأطفال في غازي عنتاب، إحدى المدن المتضررة من الزلزال.
وبحسب الموقع فقد منح هذا التوأم الأمل لعائلة داوود وللأم “أمل” التي نجت من الزلازل، حيث قالت: “إنه شعور جيد للغاية بعد هذه الكارثة.. لقد منحوني الأمل، في الواقع لدي الكثير من الألم”.

يذكر أنه في 6 فبراير الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة.

وأعقب الكارثة زلزال آخر جديد بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص.

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