شاهد.. جريان السيول في روضة التنهات بمنطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في روضة التنهات بمنقطة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع المتداول، جريان السيول في روضة التنهات بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة, كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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