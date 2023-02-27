نيسان اليابانية تطور 18 طرازًا للسيارات الكهربائية
تواصل – فريق التحرير:
كشفت شركة نيسان، عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن توجهها الجديد للإسراع نحو إنتاج سيارات كهربائية، وبدأت بتطوير طرازات من السيارات الهجينة.
بحلول 2030
وأوضح مسؤولون في “نيسان” أن الشرطة لديها خطط لطرح 18 طرازا وموديلا من السيارات الكهربائية بحلول 2030، مقارنة بـ 15 طرازا سابقا، حسب “الاقتصادية”.
وتحتوي السيارات الهجينة على محرك بنزين ومحرك كهربائي، لكن سلسلة هجينة تستخدم المحرك لتشغيل عجلات السيارة أو مجموعة نقل الحركة، ويقوم المحرك بتشغيل مولد للمحرك للسيارات الهجينة الموازية.
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تطوير الجيل الجديد
وفي سياق متصل قالت نيسان إنها ستستثمر في حصة تصل إلى 15% في شركات Ampere، وكيان رينو للسيارات الكهربائية والبرمجيات في أوروبا.
وتعمل نيسان ورينو معا على تكنولوجيا السيارات الكهربائية، حيث تتولى نيسان زمام المبادرة في تطوير بطارية من الجيل التالي.