نيسان اليابانية تطور 18 طرازًا للسيارات الكهربائية

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كشفت شركة نيسان، عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن توجهها الجديد للإسراع نحو إنتاج سيارات كهربائية، وبدأت بتطوير طرازات من السيارات الهجينة.

بحلول 2030

وأوضح مسؤولون في “نيسان” أن الشرطة لديها خطط لطرح 18 طرازا وموديلا من السيارات الكهربائية بحلول 2030، مقارنة بـ 15 طرازا سابقا، حسب “الاقتصادية”.

وتحتوي السيارات الهجينة على محرك بنزين ومحرك كهربائي، لكن سلسلة هجينة تستخدم المحرك لتشغيل عجلات السيارة أو مجموعة نقل الحركة، ويقوم المحرك بتشغيل مولد للمحرك للسيارات الهجينة الموازية.

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