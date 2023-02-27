أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

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أوضحت هيئة السوق المالية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله القويز (رئيساً)

سعادة الأستاذ / يوسف بن حمد البليهد (نائباً للرئيس)

سعادة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحمود ( عضواً)

سعادة الدكتور / وليد بن محمد العيسى (عضواً)

سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (عضواً)

وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

شكر مقام خادم الحرمين

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها.

كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين سعادة الأستاذ/ أحمد بن راجح الراجح وسعادة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس ومساهماتهم في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

إكمال الجهود التطويرية

ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المحلي والسوق المالية.

حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.

كما تتوافر في أعضاء المجلس خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.