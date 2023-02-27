” لابسة كنزة خضرة”.. قصة مبكية لقبر مجهول لطفلة سورية من ضحايا الزلزال

تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء ومدونون سوريون مقطع فيديو لعدد من القبور المجهولة التي لم يتم التعرف على أصحابها عقب ما ما خلفه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وبحسب ما تم تداوله الفيديو اذلي نشره المدون السوري ” هادي العبدالله”، يظهر قبر مجهول وضع عليه شاهد يحمل عبارة “مجهولة الهوية .. طفلة لابسة كنزة خضرة”.

قبور مجهولة الهوية:

وعلق المدون السوري هادي العبد الله على الفيديو الذي نشره على حسابه في تويتر قائلا : ” طفلة لابسة كنزة خضرة .. بهذا الاسم دفنت إحدى ضحايا الزلزال بجنديريس”.

وتابع قائلا :” هذا ألم ووجع لا يستحمله أحد، مضيفا ” من كان يتصور أنه في يوم من الأيام أن الكنزة الخضرة التي فرحت بها سوف تكون علامة لها بعد وفاتها.. وهل بقي ألم أكثر من هذا يا ذات الكنزة الخضراء.. غربة في الحياة وفي الممات”.

كما علق أيضا على خبر إعادة فتح المدارس في مناطق الشمال وكيف سيدخل هؤلاء الأطفال المدرسة اليوم، ويجدون أصدقاءً اعتادوا على رفقتهم ووجودهم في الصف قد فقدوهم قائلا :” كيف وبماذا سنجيب هؤلاء الأطفال عندما يسألون أين معلمتي؟ أين صديقي؟ لماذا لم يعد يأتي إلى المدرسة؟”.

امرأة تركية:

وفي واقعة مؤثرة أخرى فقدت امرأة تركية تدعى ” توغبا أكداغ”، 70 من أقاربها في الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6فبراير الجاري مخلفا العشرات من القتلى.

وقالت – بحسب ” الأناضول”: “لقد تعرضت لزلزال في طفولتي وانتقلنا بالفعل إلى محافظة آدي يمان بعد زلزال اسطنبول ، لكنني لم أتعرض لمثل هذا الزلزال من قبل”.

وأوضحت أنها فقدت 70 من أقاربها بمن فيهم حماتها، متابعة:” أنا آسف جدًا ولا أعرف كيف سنتجاوز هذا الوضع “.

و”أكداغ” ، 36 عامًا ، أم لطفلين ، كانت تقيم في أدي يمان ، إحدى المقاطعات الـ 11 المتضررة من الزلزال.

اقرأ أيضا

فرق الإنقاذ تعود للعمل.. نجاة أب وطفلته من تحت أنقاض الزلزال الجديد بتركيا