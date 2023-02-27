طالب أمريكي يطور برنامجاً يكشف استخدام “شات جي بي تي” للغش في الجامعات

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تمكن طالب أمريكي يدعى “تيان”، من تطوير برنامج يكشف استخدام شات جي بي تي للغش في الجامعات.

التطبيق الجديد يدعى GPTZERO ويمكنه فحص المقالات والتقارير باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويقيس عشوائية النص وإذا كانت نسبة العشوائية عالية، وما إذا كان النص مكتوبا من قبل الطالب أم عن طريق الغش.

التطبيق الجديد استخدمه أكثر من 80 ألف معلم وتلقى الطالب تيان رسائل الشكل لتسهيل وظائف المعلمين.

خطورة شات جي بي تي

في سياق متصل، يحذر علماء وباحثون من إمكانية أن يسهم “تشات جي بي تي” في انتشار الأخبار الزائفة.

بينما يشير خبراء إلى فائدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام في تسريع عملية تدقيق المحتوى؛ إلا أنهم يخشون من أن يكون لنظام تشات جي بي تي دور في زيادة نشر المعلومات الزائفة، لا سيما مع تقديمها في قوالب عالية الجودة، ما يجعل من الصعب تدقيقها.

وحذروا من إمكانية أن تلعب تقنية شات جي بي تي دوراً في التلاعب بالرأي العام، وتعطيل تدفق المعلومات الصحيحة.

ما هي شات جي بي تي

يذكر أن تشات جي بي تي هي تقنية تم طرحها للاستخدام المجاني في نوفمبر الماضي، ولفتت التقنية التي طورتها شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي “أوبن إيه آي” الأميركية، انتباه عشاق التكنولوجيا.

وهي عبارة عن روبوت أو برنامج ذكاء اصطناعي، يستطيع الإجابة على ما يطرح عليه من أسئلة بشكل تفصيلي ودقيق، ويمكنه كتابة موضوعات صحافية كاملة اعتماداً على ما يقدمه المستخدم من مدخلات.

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