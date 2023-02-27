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“إكرام”: جمع أكثر من 3 ملايين كجم من الطعام وتوزيعه على 19 مليون مستفيد
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“إكرام”: جمع أكثر من 3 ملايين كجم من الطعام وتوزيعه على 19 مليون مستفيد

“إكرام”: جمع أكثر من 3 ملايين كجم من الطعام وتوزيعه على 19 مليون مستفيد

“إكرام”: جمع أكثر من 3 ملايين كجم من الطعام وتوزيعه على 19 مليون مستفيد
٠٦:٤٩:٠٥ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، أنها تمكنت من جمع ما يزيد عن 3 ملايين و 400 ألف كجم من الطعام الفائض، تم جمعه وفرزه، في 2022.

التوزيع على المستفيدين

وأوضحت الجمعية أن كميات لطعام الذي تم جمعه، جرى توزيعها على أكثر من 18 مليون و800 ألف مستفيد، خلال العام الماضي.

تقليل الهدر والفقد

وأكد مدير الجمعية، أحمد بن حربي المطرفي، سعي “إكرام” إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد، وتحويل ذلك إلى مصدر طعام آمن للمحتاجين في مكة، موضحا أن الجمعية حققت 9297 جولة خلال 2022، بعدد مركبات بلغ 60 مركبة.

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توزيع دفايات على الأسر

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية البر الخيرية بحي الروضة في الرياض، في يناير الماضي، توزيع الدفايات على الأسر المسجلة لدى الجمعية.

وقالت جمعية البر بحي الروضة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم توزيع عدد ٢٠ دفاية للأسر المسجلة في جمعية البر بحي الروضة تم التبرع بها من فاعلة خير كتب الله أجرها”.

وأضافت جمعية البر الخيرية بحي الروضة بالرياض “نستقبل تبرعاتكم العينية من دفايات وكسوة شتاء بأنواعها ، ونتشرف بزيارتكم والإطلاع على مشاريع الجمعية”.

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