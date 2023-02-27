“إكرام”: جمع أكثر من 3 ملايين كجم من الطعام وتوزيعه على 19 مليون مستفيد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، أنها تمكنت من جمع ما يزيد عن 3 ملايين و 400 ألف كجم من الطعام الفائض، تم جمعه وفرزه، في 2022.

التوزيع على المستفيدين

وأوضحت الجمعية أن كميات لطعام الذي تم جمعه، جرى توزيعها على أكثر من 18 مليون و800 ألف مستفيد، خلال العام الماضي.

تقليل الهدر والفقد

وأكد مدير الجمعية، أحمد بن حربي المطرفي، سعي “إكرام” إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد، وتحويل ذلك إلى مصدر طعام آمن للمحتاجين في مكة، موضحا أن الجمعية حققت 9297 جولة خلال 2022، بعدد مركبات بلغ 60 مركبة.

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