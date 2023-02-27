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تسريب مواصفات هاتف Vivo X Fold 2 الجديد.. شاشة قابلة للطي

تسريب مواصفات هاتف Vivo X Fold 2 الجديد.. شاشة قابلة للطي

تسريب مواصفات هاتف Vivo X Fold 2 الجديد.. شاشة قابلة للطي
٠٦:٢١:٣٧ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث التسريبات المتعلقة بهاتف Vivo X Fold 2، عن المواصفات وإمكانات الهاتف الجديد.

ومن المنتظر، أن يأتي الهاتف بشاشة قابلة للطي بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وقد يأتي الهاتف محمل مسبقًا بنظام تشغيل Android 13 OS وواجهة مستخدم OriginOS 3.0.

 

مواصفات الشاشة

ومن المتوقع أن يكون قياس الشاشة حوالي 8 بوصة، وقد يتم تجهيز شاشة خارجية وكذلك الشاشة داخلية بمستشعر بصمة الأصبع بالموجات مدمج.

ومن المرتقب أن يظهر Vivo X Fold 2 كأول هاتف ذكي قابل للطي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في العالم.

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معالج الهاتف الجديد

وسوف يقترن المعالج بـ 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ولم توضح التسريبات أي معلومات عن خيارات التخزين في X Fold 2.

ومن المحتمل أن يوفر أعلى إصدار للجهاز 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من التخزين الأصلي.

وسيحتوي Vivo X Fold 2 على بطارية ثنائية الخلية تبلغ 4800 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. ومثل الطراز السابق، قد يوفر الجهاز شحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط.

مواصفات الكاميرا

وسيكون إعداد الكاميرا الخلفية لـ Vivo X Fold 2 محاطًا بكاميرا أساسية Sony IMX866 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيتم إقرانها بزوج من مستشعرات Sony IMX663 بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات فائقة الاتساع والتصوير عن بُعد، من المرجح أن يتم إطلاق Vivo X Fold 2 في أبريل من هذا العام.

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