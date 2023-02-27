100 ألف طفل معرضون للموت في دولة عربية.. تعرف على التفاصيل

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سجلت منظمات ومؤسسات دولية للمساعدات الإنسانية وفاة العشرات من الأطفال في مخيم “كلمه” للنازحين الواقع عند أطراف مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في السودان.

أم تفقد رضيعها:

ونقلت وكالة فرانس برس عن أم فقدت رضيعها طفلها، بعد أن عجزت عن إنقاذه، وسط أزمة غذائية حادة طاولت الملايين في كل أنحاء البلاد.

وقالت الأم البالغة من العمر 34 عاماً : “أعاني من سوء تغذية حاد، ولم أتمكن من إرضاع ولدي.. هو أصيب بسوء تغذية ونقلناه إلى مركز للعلاج، ومرة أخرى إلى مستشفى، وفي النهاية مات”.

100 ألف طفل:

وكشفت مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي في السودان، ليني كينزلي، عن أن أكثر من 100 ألف طفل في السودان معرّضون للموت.

وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة سوء التغذية وأنهم إذا تُركوا من دون علاج فسوف تكون النتائج كارثية.

بينما أفادت منظمة “ألايت إيد” للمساعدات الإنسانية، أنها سُجّلت وفاة 63 طفلاً في مخيّم كلمه وفي جواره، في العام الماضي، بسبب سوء التغذية.

ويعدّ السودان من أفقر دول العالم ويواجه ثلث سكانه، البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة، أزمة جوع متصاعدة. وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو ثلاثة ملايين طفل في السودان دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.

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