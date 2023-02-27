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فلكية جدة تعلن اقتران القمر والكوكب الأحمر في هذا التوقيت

فلكية جدة تعلن اقتران القمر والكوكب الأحمر في هذا التوقيت

فلكية جدة تعلن اقتران القمر والكوكب الأحمر في هذا التوقيت
٠٦:١٤:٥١ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد القمر في طور التربيع الأول لشهر شعبان اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

ترى بالعين المجردة

وأوضحت “فلكية جدة” أن القمر سوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت مكة ( 08:05 صباحًا بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.
بعد ذلك سيشرق القمر بعد الظهر وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء حيث سيفصل بينهما حوالي درجة وسيشكلان مثلث سماوي مع نجم الدبران مشاهد بالعين المجردة.
سيظل القمر والمريخ والدبران في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علمًا بأن هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا.

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تقابل الأرض والمريخ 

من جانبه، قال م. ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة” إن الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الأرض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه، ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لا يزال لامعًا.
وأضاف: “وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد”.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، حسب أبو زاهرة، ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.
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اقتران الأرض والمريخ اقتران القمر ظاهرة فلكية فلكية جدة

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