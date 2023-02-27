فرق الإنقاذ تعود للعمل.. نجاة أب وطفلته من تحت أنقاض الزلزال الجديد بتركيا

تواصل- فريق التحرير:

بعد ان تم انتشال جميع الضحايا في الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الجاري، عاد فريق الإنقاذ مجددا لانتشال الضحيا الجدد في الزلزال اذلي ضرب البلاد اليوم في ” ملاطية”.

إنقاذ أب وطفلته في الزلزال الجديد:

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية عملية إنقاذ شخص تم إنقاذه من تحت الأنقاض في ملاطية بسبب الزلزال الجديد.

ونشرت الفيديو صحيفوة يني شفق التركية وعلقت عليه بالقول :” أنقذت فرق البحث شخصا من تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية التركية، ظهر اليوم الإثنين”.

كما تم إنقاذ أب وطفلته من تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية اليوم، وأظهرت اللقطات لحظة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إحصائية جديدة بعدد الضحايا:

ووفق أحدث إحصائية، تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، حاجز الـ 50 ألف متوفى عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفًا.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، أن عدد المتوفين من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44 ألفاً و 218 شخصًا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 متوفى، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألف شخص.

أعداد الضحايا :

وأكدت أن أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، ارتفعت إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

فيما كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية، مؤكدًا أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.

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