“نجوا جميعا”.. إلقاء 10 أطفال من نافذة في زلزال تركيا المدمر

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قصص تفوق الوصف نقلتها وسائل إعلام تركية، عن ناجين من الزلزال المدمر، والتي كان من أغربها ما حكاه ناجيان عن قصة نجاتهما مع أطفالهم.

نجاة 3 أطفال والأب والأم:

كشف اللاجئ السوري محمد موسى أنه كان يسكن مع عائلته في مدينة نورداغي التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا إحدى أكثر المدن التي تضررت بالزلزال.

ونقلت الأناضول عن “موسى” لحظات الزلزال الأولى فجر 6 فبراير الجاري، قائلاً إنه “مع اهتزاز الأرض، انهارت جدران إحدى الغرف، فهرعت مع زوجتي وأطفالي الثلاثة باتجاه الباب”.

وتابع قائلا: “عندما فُتح الباب بدأ درج المبنى الانهيار، فلم يعد أمامنا سوى النافذة”.

وأوضح في حديثه: “عندما وصلنا إلى النافذة كانت الأرض تبعد عنا نحو 3 أمتار، رغم أننا في الطابق الثاني، فالبناء نزل إلى الأسفل”.

واشار بقوله: “ألقيت أطفالي الثلاثة إلى الأرض غير الصلبة، كونها حديقة المسكن”، ثم قفز مع زوجته من النافذة.. وكنا محظوظين أنها لم تسقط علينا بشكل مباشر، فكتبت لنا النجاة”.

وعن بقية عائلته قال : إن والديه قضيا نحبيهما تحت الأنقاض رفقة شقيقه، كما أن شقيقته وزوجها وبناتها الأربع توفوا في انهيار بناء آخر مجاور لهم.

نجاة 7 أطفال آخرين عبر نافذة:

قصة مؤثرة اخرة رواها “عبد الله يوسف العبيد”، لاجئ سوري آخر في نورداغي، قائلا: “عندما وقع الزلزال كانت زوجتي مستيقظة، فأيقظتني على الفور، فما كان مني إلا أن هرعت إلى غرفة أطفالي الأربعة وسحبتهم إلى الممر”.

وتابع قائلا : “انهارت غرفة الأطفال بعدها فوراً ثم فتحتُ الباب قاصداً الدرج، فسقط الدرج، فلم يعد بإمكاننا لا الرجوع ولا التقدم، فأيقنا بقرب الموت ونطقنا الشهادتين”.

وأضاف: “في تلك اللحظة، لاحظت ممراً ضيقاً غير مهدم، يمكن السير منه إلى منزل جاري المقابل لمنزلنا في الطابق الثالث”.

وحول كيفية نجاته قال: “فاتجهنا إلى هناك، ولحسن الحظ فتح جاري الباب، فهرعنا جميعاً نحو نافذته”.

وواصل في حديثه: “ألقيت بنفسي أولاً من النافذة التي باتت على ارتفاع 3 أمتار عن الأرض، فبدأوا يلقون الأطفال السبعة (أطفالي الأربعة، وأطفال جاري الثلاثة) إليّ، وأنا أمسكهم من الأسفل وأضعهم جانباً، بعدها نزلت زوجتي وجاري وزوجته فنجونا”.

وكان زلزال قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة في 6 فبراير.

كما أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

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