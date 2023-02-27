إيقاف 4 طلاب.. تفاصيل تدنيس المصحف داخل مدرسة بريطانية

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قررت إدارة مدرسة ثانوية في “ويست يوركشاير” ببريطانيا، إيقاف 4 طلاب “بشكل مؤقت”، بسبب إقدامهم على “تدنيس المصحف الشريف”.

وقعت الحادثة يوم الأربعاء الماضي داخل مدرسة “كيتليثورب” الثانوية في منطقة “ويكفيلد” عندما تم إحضار نسخة من المصحف من قبل تلميذ في الصف العاشر.

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اجتماع طارئ

وعقد اجتماعًا مع قادة المجتمع يوم الجمعة، بناء على دعوة من عاكف أكبر، عضو المجلس المستقل في ويكفيلد إيست، بعد أن اتصل به أشخاص وطالبوا بمزيد من المعلومات، وفقًا لموقع “بي بي سي”.

وقال أكبر إن التقارير عن حرق القرآن أو إتلافه غير صحيحة، وإنه قام بالتأكد ذلك بنفسه أثناء الاجتماع، موضحًا أنه أبلغ بأن المصحف أخذ إلى المدرسة كجرء من رهان بعد أن خسر أحد الطلاب أثناء لعب لعبة فيديو مع طلاب آخرين.

وأشار إلى المصحف لتدنيس “طفيف” في الغلاف ووقعت الأوساخ على بعص الصفحات، لافتَا إلى أنه فهم بأنه تعرض للركل في مبنى المدرسة، وهو ادعاء نفته الإدارة.

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بيان المدرسة

وقال مدير المدرسة تيودور جريفيث، في بيان: “نود أن نطمئن جميع أفراد مجتمعنا بأن الكتاب المقدس لا يزال سليمًا وأن استفساراتنا الأولية تشير إلى عدم وجود نية خبيثة من قبل المشاركين”.

وأضاف “ومع ذلك، أوضحنا أن أفعالهم لم تتعامل مع القرآن بالاحترام الذي ينبغي أن يحظى به، لذلك تم إيقاف المتورطين وسنعمل معهم للتأكد من أنهم يفهمون سبب عدم قبول أفعالهم”.

وتابع: “هذا الصباح (الجمعة)، التقينا بقادة مجتمعنا المسلم المحليين والمستشارين المحليين والشرطة لمشاركة جميع المعلومات التي نعرفها حاليًا، والإجراءات التي اتخذناها والخطوات الفورية التي اتخذناها لتعزيز القيم والسلوك الذي نتوقعه من كل عضو في هذه المدرسة لضمان احترام جميع الأديان”.

وقال متحدث باسم شرطة غرب يوركشاير إنهم “على اتصال” بالمدرسة. وأضاف أن “التحقيقات الأولية أكدت حدوث أضرار طفيفة لـ (المصحف) وأن الضباط يواصلون العمل عن كثب مع المدرسة”.