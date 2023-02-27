مشكلة مزعجة.. أسباب احتباس الغازات بالبطن وكيفية التخلص منها

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احتباس الغازات، مسألة مزعجة لبعض الناس، لما يسببه ذلك من الشعور بالألم وعدم الراحة. ويمكن أن يكون ذلك مشكلة عرضية، أو ربما دائمة، خاصةً لمن يعانون من حالات مرضية مثل متلازمة القولون العصبي.

ما هو احتباس الغازات؟

يسبب احتباس الغاز في البطن، ألمًا شديدًا، ويمكن أن يسبب الكثير من الإزعاج لهم، مثلما يثير إطلاق بعض الغازات بشكل متكرر، الإحراج أيضًا.

ويؤدي ذلك إلى المعاناة من الشعور بالانتفاخ في المعدة، مع الشعور بالضيق وعدم الراحة، ويترتب على ذلك الإحساس بالشعور بالامتلاء السريع أثناء تناول الطعام، أو سماع أصوات قرقرة من المعدة.

ويمكن أن يؤثر احتباس الغازات أيضًا على الصدر أو الكتف، وفقًا لصحيفة “ذا صنن”.

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ما الذي يسبب احتباس الغازات؟

تتراكم الغازات عند هضم الطعام، ثم تقوم البكتيريا الموجودة في القولون بإنتاج الغازات أثناء تكسير جزيئات الطعام، ولكن عندما تبتلع الطعام أو الماء أو اللعاب، فإنك تبتلع أيضًا كميات صغيرة من الهواء الذي يتجمع في الجهاز الهضمي.

ويخلق هذا ضغطًا في منطقة البطن – وهو ما يحتاجه الجسم للتخلص منه، عن طريق إطلاق الريح أو التجشؤ . ويمكن أن يكون سبب انتفاخ البطن المفرط هو ابتلاع هواء أكثر من المعتاد – وهي مشكلة يمكن علاجها بسهولة.

وقد يساعد أيضًا تقليل الطعام الذي يصعب هضمه إذا كنت تشعر معظم الوقتك بعدم الراحة. وأكثر المسببات شيوعًا هي الخضروات مثل البروكلي والملفوف والمشروبات الغازية والفاصوليا.

ويصل عدد مرات إطلاق الغازات في اليوم إلى 15 مرة في اليوم.

ويعاني بعض الناس من الحساسية تجاه الغازات على الرغم من أنها عادة ما تكون الكمية طبيعية، لكن من الجدير معرفته أن الإفراط في الغاز يمكن أن يكون ناجمًا عن بعض الأدوية أو الأمراض.

يعاني مرضى القولون العصبي، على سبيل المثال، من إطلاق الغازات أكثر من معظم الناس.

وتشمل الأسباب الصحية الأخرى التي تؤدي إلى احتباس الغازات، ارتداد الحمض أو عدم تحمل اللاكتوز أو الجلوتين أو فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة (SIBO).

وفي حالات نادرة، قد يأتي احتباس الغازات بأعراض أخرى تشير إلى حالة مميتة. فالانتفاخ المستمر، على سبيل المثال، هو علامة رئيسية لسرطان المبيض، كما أن التغيير في عادات استخدام الحمام، يمكن أن يكون تحذيرًا مبكرًا لسرطان الأمعاء.

في بعض الأحيان يمكن أن يشعر الناس بالقلق من الإصابة بأزمة قلبية – والتي تشمل أعراض الألم في الصدر أو الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين أو الكتفين، والشعور بالضعف، والإغماء، وضيق التنفس.

وغالبًا ما يتم الخلط بين احتباس الغازات في أسفل البطن وبين الحصوات المرارة أو التهاب الزائدة الدودية أيضًا.

قالت الدكتورة سارة جارسيد الطبيب العام ببريطانيا، إنه في حين أنه من الشائع أن يمر بعض الوقت دون إطلاق الغازات، إلا أن استمرار احتباسها الفترات الطويلة مدعاة للقلق.

أضافت: “إذا كنت تعاني من الانتفاخ وتعجز عن إطلاق الغازات، فاطلب المشورة الطبية العاجلة حيث يمكن أن يكون لديك انسداد في الأمعاء، “ستعاني أيضًا من ألم لطيف في البطن”، لذلك استمر عدم خروج الريح لفترة يجب استشارة الطبيب.

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4 طرق للتخفيف من احتباس الغازات

عادة ما يتم التخلص من احتباس الغازات دون الحاجة إلى أي علاج، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها لتخفيف الأعراض.

البروبيوتيك

البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل الغازات وتخفيف آلام المعدة الناتجة عن الغازات الزائدة.لا تعمل جميع أنواع البروبيوتيك بطريقة واحدة مع كل الناس، لكن الأبحاث أشارت إلى أن سلالة “بيفيدوباكتيريوم” مفيدة للتخفيف من الغازات الزائدة.

التمارين

ثبت أن التمارين الرياضية تقلل الشعور بالانتفاخ .عند تحريك أمعائك، يتم تشجيعك على زيادة الغازات بسرعة عبر الجهاز الهضمي.

هناك طريقتان لتمرين تحريك الغاز:

الاستلقاء على الظهر وتحريك الساقين في حركة دراجة

المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام

ويمكن أن تساعد بعض أوضاع اليوجا في تحريك الغازات.

وضع الطفل – الذي يتضمن الركوع على الأرض قبل الوصول بذراعيك إلى الأرض – هو وضع جيد.

والآخر هو الالتواء أثناء الجلوس – والذي يتضمن الجلوس مع أرجل متقاطعة، والانعطاف إلى الجانب قبل تكرار العملية على الجانب الآخر.

زيت النعناع

وجدت بعض الأدلة أن زيت النعناع يمكن أن يخفف من الشعور بالإمساك والانتفاخ والغازات الزائدة، وذلك لأن النعناع يحتوي على خصائص مضادة للتشنج – والتي تمنع القولون من الانقباضات العضلية اللاإرادية.

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2014 أن مرضى القولون العصبي الذين تناولوا زيت النعناع شهدوا تحسنًا حقيقيًا في آلام المعدة.

الحرارة

يمكن أن يساعد استخدام وسادة التدفئة في معالجة آلام المعدة الناتجة عن الغازات.وجدت إحدى الدراسات أن استخدام وسادة التدفئة يمكن أن يخفف الألم لمدة ساعة تقريبًا.هذا بسبب قيام جسمك بتشغيل مستقبلات الحرارة، مما يؤدي إلى تعطيل مستقبلات الألم.

إذا لم ينجح أي من ذلك، فإن جو ويبير، خبيرة الأعشاب، وممارسة الأيورفيدا، أوضحت سابقًا أن هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها للحد من الانتفاخ.

وأوصت باستخدام الأعشاب والتوابل لمكافحة الالتهاب والانتفاخ. وأوصت بـ الهيل والكمون والشمر والزنجبيل والكركم والقرفة. قالت إنه يمكن إضافتها إلى الأطعمة أو تناولها في شاي الأعشاب للمساعدة في التخلص من الانتفاخ.