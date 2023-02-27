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أقل من تكلفة اقتناء جهاز جديد.. هاتف ذكي يتيح لمستخدميه إصلاحه بأنفسهم

أقل من تكلفة اقتناء جهاز جديد.. هاتف ذكي يتيح لمستخدميه إصلاحه بأنفسهم

أقل من تكلفة اقتناء جهاز جديد.. هاتف ذكي يتيح لمستخدميه إصلاحه بأنفسهم
٠٤:٢٧:٣٩ م، الإثنين، ٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “نوكيا”، هاتفًا ذكيًا جديًدا يمتىيح للمستخدمين إصلاحه بأنفسهم.

ويعد هاتف “نوكيا جي 22″، الذي طورته الشركة المصنعة الفنلندية “HMD Global”، هاتفًا ذكيًا قياسيًا بشاشة 6.5 بوصة وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل.

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الغلاف الخارجي للهاتف والأجزاء الداخلية

لكن الغلاف الخارجي للهاتف والأجزاء الداخلية هي التي تجعله مميزًا. إذ يشتمل الهاتف على ظهر بلاستيكي قابل لإعادة التدوير يمكن إزالته بسهولة لتبديل المكونات المكسورة.

كما يأتي الهاتف، مزودًا بالأدوات وأدلة الإصلاح من شركة “iFixit”، إذ يمكن للمستخدم إزالة واستبدال الغطاء الخلفي للهاتف والبطارية والشاشة ومنفذ الشحن، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

وال رئيس تسويق المنتجات في “HMD Global”، آدم فيرجسون، إن هذه العملية ستكلف في المتوسط 30 في المائة أقل من استبدال هاتف قديم بآخر جديد.

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استراتيجية شركات الهواتف الذكية

وتعمل شركات الهواتف الذكية بشكل متزايد على جعل الهواتف تدوم لفترة أطول وسط ضغوط من المنظمين لجعل الأجهزة الإلكترونية أكثر استدامة.

كما يدعو المشرعون في البرلمان الأوروبي، إلى سن تشريع يجبر المصنِّعين على منح المستخدمين “حق الإصلاح”.

يأتي ذلك، بعد أن أصبح إصلاح الهواتف، على وجه الخصوص، أكثر تعقيدًا بسبب مدى إحكام غلق البطارية والمكونات الأخرى بالغراء.

من جانبها، قررت شركة “أبل”، التي كانت مترددة منذ فترة طويلة في تغيير سياسات الإصلاح الخاصة بها، في نوفمبر 2021 إطلاق برنامج إصلاح الخدمة الذاتية الذي يتيح للعملاء شراء قطع غيار لإصلاح أجهزتهم الخاصة.

وفي ديسمبر، قام صانع “آيفون”، بتوسيع هذا البرنامج ليشمل 8 دول أوروبية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

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